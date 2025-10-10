Maddaloni, Michele Ferraro aderisce a FdI. Cangiano: “Rafforzati in città importante”

Maddaloni (Caserta) – Fratelli d’Italia consolida la propria crescita anche nel Casertano. Tra le nuove adesioni figura quella del consigliere comunale di Maddaloni Michele Ferraro, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’addio al Movimento 5 Stelle, in cui militava da oltre dieci anni, per entrare nel partito guidato dal premier Giorgia Meloni.

Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore provinciale di Caserta, il deputato Gimmi Cangiano, a margine di un evento istituzionale molto partecipato, tenutosi questa mattina e che ha visto la presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del candidato alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli.

“La decisione del consigliere Ferraro di entrare a far parte della nostra comunità politica – ha commentato Cangiano – non solo ci rafforza in una città importante, ma ci inorgoglisce e ci dà ragione del lavoro svolto negli ultimi tempi, in silenzio, in coerenza con le nostre idee e nel rispetto degli elettori e dei territori. Significa che stiamo percorrendo una strada giusta, che mira a radicare il partito non soltanto nei numeri, ma anche nella concretezza dell’azione politica quotidiana”. “A Ferraro, e al coordinamento cittadino di Maddaloni, guidato dall’amico Nino Di Lillo, vanno i ringraziamenti – conclude il parlamentare – per la volontà di intraprendere un percorso comune e la conferma di una presenza che non li vedrà mai da soli ad affrontare le sfide che ci attendono”.