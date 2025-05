Maddaloni, il 4 maggio camminata tra santi, scienza e paesaggio

Maddaloni (Caserta) – Domenica 4 maggio, dalle ore 10 alle 12.15, Maddaloni si trasformerà in un itinerario a cielo aperto di scoperta e riflessione, grazie alla camminata culturale “Racconti di fede, scienza, arte e paesaggio”, promossa dal Sistema Museale di Terra di Lavoro nell’ambito del ciclo Orme / Camminate in natura.

Un’occasione gratuita – ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 22 di sabato 3 maggio – per esplorare la storia urbana, spirituale e scientifica della città, a contatto con il paesaggio e guidati da esperti del territorio. Prenotazioni al link: modulo di iscrizione

Il percorso – dettagliato nella scheda pubblicata sul sito ufficiale del Sistema Museale (scarica qui il PDF) – partirà dal cuore contemporaneo della città per attraversare le zone limitrofe del centro storico, intrecciando narrazione e osservazione diretta del territorio. I partecipanti saranno invitati a riflettere su come, nel corso di quasi 1500 anni, i santi della devozione popolare abbiano lasciato un segno tangibile nell’architettura e nell’arte di Maddaloni, e su come – tra Otto e Novecento – la comunità locale abbia saputo esprimere il proprio prestigio anche attraverso la fiducia nelle scoperte scientifiche e nell’innovazione tecnologica.

L’iniziativa nasce da un’idea del Museo Michelangelo di Caserta, che da anni indaga i legami tra collezione espositiva, territorio e dimensione scientifico-storica. Con questa proposta, il museo invita i cittadini a vivere il patrimonio non come un’entità statica, ma come un racconto in movimento, capace di unire tradizione religiosa, progresso e identità paesaggistica.

La camminata fa parte del progetto “Dalla tradizione popolare al presente digitale: racconti in cammino nella Terra di Lavoro e nei suoi musei”, finanziato dalla Regione Campania attraverso il bando 2024 della Legge Regionale 12/2005 (UOD 501201 – Musei). Programma completo: clicca qui