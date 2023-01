Sant’Anastasia, 3 chili di droga nel furgone e in casa: 2 arresti

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia (Napoli) hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Angelo Casillo, 27enne di Terzigno, già noto alle forze dell’ordine.

Casillo era alla guida di un furgone quando i militari lo fermavano per un controllo. Durante la perquisizione del veicolo nel vano motore c’era poco più di un chilo di marijuana e nella sua abitazione i carabinieri trovavano una piccola quantità di hashish.

Per lo stesso reato, i militari hanno arrestato Luigi Borrelli, 45enne, di Sant’Anastasia, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua cantina sono stati recuperati 2 chili e mezzo di erba e in casa due bustine della stessa sostanza.

Con la droga sequestrati anche 8.300 euro circa, materiale per il confezionamento delle dosi e un dispositivo per il sottovuoto. Entrambi gli arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.