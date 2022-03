Aversa, consigliera parcheggia su stallo disabili e viene multata. Poi richiama il vigile: “Lei non sa chi sono io…”

Aversa (Caserta) – “Lei non sa chi sono”. Sarebbe stata questa classica frase da prepotente di turno pronunciata da un’amministratrice del Comune di Aversa quando si è accorta di essere stata multata per aver posteggiato la propria vettura in uno spazio destinato alla sosta dei portatori di handicap. – continua sotto –

La giovane virgulto della politica aversana, con un cursus honorum di tutto rispetto, piuttosto che scusarsi e cospargersi il capo di cenere, avrebbe inveito (usiamo il condizionale ma la cosa sarebbe certa) contro il malcapitato agente della Polizia municipale. Poi, non contenta, avrebbe chiesto al vigile quante multe erano state fatte in quella giornata per capire se quella comminata a lei entrava nell’ordinario oppure fosse stata fatta apposta, “ad personam”.

Un comportamento assurdo, soprattutto se si tiene conto che a metterlo in atto sarebbe stata una persona che si presenta come un volto pulito della politica, ma che dalla politica sino ad ora ha avuto tanto restituendo tanto poco. Insomma, il nuovo che avanza sembra essere tanto più vecchio del vecchio che lasciamo. Eppure, spesso la consigliera si proclama paladino dei più deboli, postando relativi selfie. Ma, a questo punto, siamo portati a credere che possa trattarsi solo ed esclusivamente di propaganda.

Chi scrive vuole dedicarle queste parole: “Cara piccola mia (posso permettermelo perché hai l’età di mio figlio) hai già avuto tanto dalla politica. Hai un bel posto di lavoro, qualcuno dice grazie alla politica ma noi non ci crediamo perché sei comunque in gamba; tienitelo stretto e, davanti a certi comportamenti, forse sarebbe meglio per te lasciar stare la collettività”.