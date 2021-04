Covid, Aversa sembra “zona franca”: decine di sanzioni a “irresponsabili”

Aversa (Caserta) – Aversa “zona franca” da regole antipandemia. Moltissimi aversani, e non solo, in questi ultimi giorni, si stanno comportando come se si fosse nella più ordinaria delle situazioni e non vi fosse alcuna restrizione. Sono centinaia le auto che percorrono le strade cittadine dando vita ad un serpentone di lamiere che soffoca le arterie aversane in barba ai divieti. Per non parlare di via Roma che, soprattutto il sabato e la domenica, si trasformano in una fiumana di persone che fatica a non toccarsi, ad evitare di urtarsi. Le forze dell’ordine si rendono conto di essere disarmate di fronte a persone che hanno, di fatto, un solo obbligo: avere una mascherina. – continua sotto –

«Queste persone – affermano i diversi cittadini responsabili – possono uscire senza problemi per una infinità di motivi per cui non le si può bloccare. Sono tante, troppe le giustificazioni che possono addurre. Siamo impotenti». Nonostante questo, nell'ambito di un servizio di controllo coordinato interforze del territorio, la compagnia carabinieri di Aversa, mediante l'Impiego di personale del dipendente Radiomobile, delle stazioni dipendenti, di equipaggi della compagnia del 10º Reggimento Campania, coordinati dal capitano Stefano Russo, sono state controllate 341 persone e 172 veicoli.

Nel corso dei controlli sono state elevate 20 contravvenzioni al codice della strada, 7 persone sanzionate per violazione del coprifuoco; 20 persone sanzionate per aver disatteso il divieto di spostamento fuori comune; 8 persone sanzionate per violazione dell’obbligo della distanza interpersonale di un metro; 12 persone sanzionate per mancato utilizzo della mascherina; 10 persone sanzionate per la violazione del divieto di spostamento fuori regione; un esercizio commerciale, infine, sanzionato per violazione delle norme da tenere al proprio interno.