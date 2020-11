Gricignano, furti in appartamenti: scarcerata 24enne

Gricignano (Caserta) – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di Napoli Nord, a carico di Elpidia Mormile, 24enne di Gricignano di Aversa che, secondo gli inquirenti, avrebbe preso parte ad un’associazione per delinquere, composta in gran parte da cittadini della Serbia, che nel 2017 avrebbe messo a segno numerosi furti in appartamenti in diversi comuni italiani tra Campania, Lazio e Calabria.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, aveva portato nei giorni scorsi alla cattura di 14 persone. Tuttavia nei confronti della 24enne è stata disposta la scarcerazione. I giudici del Riesame, infatti, hanno ritenuto fondata la tesi prospettata dall’avvocato Luigi Marrandino, annullando l’ordinanza di custodia cautelare.