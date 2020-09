Regionali Campania, Virgilio (Lega): “Il disastro di De Luca è sotto gli occhi di tutti”

Caserta – “C’è tanta voglia di cambiamento anche perché il disastro di De Luca è sotto gli occhi di tutti”. Lo sostiene, in un’intervista rilasciata a Pupia (in alto il video), Nicla Virgilio, candidata della Lega alle elezioni regionali in Campania, in questi giorni impegnata in un assiduo tour nella circoscrizione di Caserta per inaugurare comitati elettorali, incontrare i cittadini e discutere con loro di diverse problematiche che affliggono i vari territori. Sicurezza e questione ambientale sono tra i temi più sentiti e dibattuti dalla Virgilio, già vicesindaco della sua città, Aversa, insieme alla scuola, a cui tiene particolarmente in quanto docente in un istituto superiore normanno, e alla tutela del Corpo di Polizia Penitenziaria, al quale è da anni legata in virtù di iniziative promosse insieme al sindacato Sappe.