Regionali Campania, Gianpiero Zinzi (Lega): “Una Terra in cui credere”

Gianpiero Zinzi, candidato della Lega alle Elezioni Regionali in Campania del 20 e 21 settembre nella Circoscrizione Caserta: “Terra in cui credere. Sono orgoglioso delle mie radici, di essere nato e cresciuto qui, di far parte di questa comunità di donne, di uomini e di valori. Una Terra in cui credere, perché in questi anni in Consiglio regionale ho difeso Caserta e la sua Provincia davanti a un Governo regionale che di noi se n’è sempre fregato. Una Terra in cui credere, perché è giunta l’ora di estirpare i nostri mali: la ferita aperta sull’Ambiente, una Sanità sempre indietro, la disoccupazione, la sicurezza che manca, la criminalità, l’inefficienza dei servizi pubblici. Una Terra in cui credere, perché abbiamo tra noi eccellenze e talenti, nelle professioni come nel pubblico impiego, un tessuto imprenditoriale di grande valore, nuove generazioni che aspettano solo l’occasione per dimostrare la loro voglia di fare. Una Terra in cui credere, perché è sempre stato questo e questo continuerà a essere il filo del mio impegno politico costruito su passione e competenza, sulla capacità di stare, giorno dopo giorno, sul territorio che respiro. Buon viaggio a tutti noi, buona campagna elettorale. Alla nostra splendida terra, una terra in cui credere”.

