Napoli, operazione “Alto Impatto” a Secondigliano: arresti e denunce per armi e droga

Napoli – Gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del VI Reparto Volo, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Nibbio e dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, di personale dell’Asia e della società elettrica, hanno effettuato un’operazione “Alto Impatto” in via della Bussola per individuare e rimuovere manufatti abusivi e Contrastare ogni forma di illegalità.

Nel corso delle attività sono state identificate 34 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllate 18 autovetture e 5 motoveicoli, tre dei quali sottoposti a sequestro amministrativo; sono state contestate 8 infrazioni del Codice della Strada. Durante le operazioni di bonifica è stata rinvenuta all’interno del vano ascensore di uno stabile una pistola replica di revolver, priva del tappo rosso, oltre a due involucri contenenti cocaina per un peso di due grammi e stecche di hashish per un peso di circa 10 grammi; mentre su un marciapiede è stata abbattuta, con l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, una struttura in metallo completamente abusiva.

I poliziotti hanno denunciato per contrabbando due uomini ai quali sono stati sequestrati un totale di 1,02 chilo di sigarette; hanno poi controllato un bar e denunciato il titolare per furto di energia elettrica e sanzionato per inottemperanza alle prescrizioni sui videogiochi e per omessa esposizione delle licenze. I poliziotti, con i medici veterinari dell’Asl Na1 e le Guardie Zoofile Endas, hanno controllato un terreno in strada Comunale Selva Carafo in cui erano tenuti 44 cavalli, rilevando alcune irregolarità. Inoltre, un 38enne trovato in possesso di due cani è stato sanzionato poiché entrambi gli animali erano sprovvisti di microchip. Infine, sono state controllate 7 persone sottoposte agli arresti domiciliari una delle quali, presso il proprio domicilio in via della Bussola, aveva occultato nel bagno 10 involucri contenenti marijuana per un peso di circa 40 grammi e due bilancini di precisione. G.C., 30enne, e la moglie, una 27enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. IN ALTO IL VIDEO