Magistratura aversana in lutto per la scomparsa di Raffaele Numeroso

Aversa (Caserta) – La Magistratura e Aversa in lutto. E’ venuto a mancare Raffaele Numeroso. Magistrato, nato ad Aversa nel 1933, è stato procuratore generale della Repubblica a Perugia prima di diventare presidente della Corte d’Appello di Napoli nel 2002. E’ stato anche presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. In magistratura dal 1959, era stato studente del liceo “Domenico Cirillo” e nipote del deputato Raffaele Numeroso, originario di Lusciano, e membro dell’assemblea Costituente. Garante del Contribuente per la Regione Campania.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli conferì la nomina di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la motivazione “Magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente della Corte di Appello di Napoli. A riposo da dicembre 2008. Data del conferimento: 22/11/2011. Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Lascia la moglie Gina, le figlie Virginia e Rosy, i nipoti Benedetta, Vittoria, Giulia, Chiara ed Antonio.