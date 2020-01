Aversa, l’opposizione partecipa alla “passeggiata” dei commercianti

Aversa (Caserta) – Questa sera alle ore 22.30 i consiglieri comunali dell’opposizione parteciperanno alla passeggiata organizzata dai commercianti di via Roma e piazza Municipio per ascoltare e dimostrare la propria vicinanza a questa categoria che partecipa attivamente alla crescita economica sociale e culturale della città.

“Non vogliamo che i commercianti vengano individuati sempre come quelli che si lamentano e danneggiano i residenti del posto- – dichiara Roberto Romano, consigliere comunale di Aversa del Movimento 5 Stelle – Viceversa, ci auguriamo che ci sia una vera e propria sinergia tra loro, perché solo attraverso un’intesa riusciamo a trovare la soluzione per avere una città vivibile e bella. Noi tutti siamo favorevoli alla Ztl, però deve essere coordinata e corredata da una serie di servizi che servano da supporto”.

“I parcheggi, i trasferimenti con navette ecologiche, l’animazione all’interno della stessa Ztl – continua il pentastellato – devono essere i requisiti essenziali per far crescere l’economia locale e trovare il consenso dei residenti. Per questo motivo questa sera saremo presenti, perché è nostra intenzione ascoltare tutti e vedere questa città sempre più attrattiva e inclusiva”.