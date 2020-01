Aversa, minacce e offese a genitori e nonno invalido per ottenere soldi: arrestato

Aversa (Caserta) – Una serie di condotte violente e vessatorie durate nel tempo a danno degli anziani genitori e del nonno convivente, invalido al 75%, conclusesi ieri con l’arresto di Ciro Caiazzo, 30 anni, di Aversa, avvenuto dopo l’intervento degli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, coordinati dal primo dirigente Vincenzo Gallozzi.

I comportamenti del giovane, fanno sapere gli inquirenti, avevano ormai superato ogni limite, soprattutto verso la madre, nei confronti della quale aveva rivolto minacce ed offese, nel caso lei non acconsentisse alle numerose richieste di denaro del figlio. Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, intorno alle 4.40, si verificava in casa del trentenne una lite che si prolungava in strada con i due genitori che venivano maltrattati a seguito dell’ennesimo diniego di soldi. Ad un certo punto, Caiazzo scappava e si barricava in casa, chiudendosi all’interno dell’abitazione con chiavistello interno e chiudendo il nonno in una stanza.

Sul posto giungeva una pattuglia della Squadra Volante. Soltanto dopo ulteriori convincimenti, i poliziotti riuscivano a farsi aprire la porta dal giovane, accertando che era in forte stato alcolemico ed agitato, sembra da assunzione di sostanza stupefacente. Nel contempo, veniva liberato l’anziano rinchiuso nella stanza. Dalla denuncia dei genitori è emerso un quadro probatorio importante, terminato con l’arresto del trentenne e, in fase di convalida, con l’emissione, da parte del Tribunale di Napoli Nord, con effetto immediato, del divieto di avvicinamento ai luoghi abituali frequentati dai suoi familiari.