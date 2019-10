Salerno, “Ri-Scatti”: premiati i vincitori del concorso fotografico

Una serata all’insegna della solidarietà e dell’arte, in forma di fotografia, quella svoltasi sabato 5 ottobre nella splendida cornice della chiesa della SS. Annunziata, nel cuore del centro storico di Salerno. Si tratta della serata finale, patrocinata dal Comune di Salerno, del quinto concorso fotografico “Ri-scatti”, organizzata dall’associazione onlus “Corda in Accordo”.

“E’ stata una serata piena di colori del mare, di belle emozioni, grandi sorprese, ma soprattutto piena di Amore!”, ha dichiarato Patrizia Bruno, socia fondatrice dell’associazione. La giuria, composta da esperti ed affermati professionisti (Maria Giustina Laurenzi, Giuseppe Turi, Nicola Niceforo), ha giudicato le foto da premiare in un’atmosfera armoniosa. In generale, i tre esperti hanno rilevato come la maggior parte delle foto abbia colto in pieno il tema del concorso. Anche le foto dei giovani sono state molto apprezzate. Nicola Niceforo, ingegnere e valente fotografo salernitano, ha discusso della parte tecnica, ponendo l’accento sull’importanza del rispetto del tema proposto da parte dei concorrenti. Ha, inoltre, evidenziato come sia difficile trasmettere il messaggio presente in una foto ad altri. Giuseppe Turi, artista napoletano e docente di Discipline Plastiche, ha posto l’accento sulle emozioni trasmesse dalle opere in concorso, sottolineando quanto sia importante l’impatto visivo di una foto, indipendentemente dalla tecnica utilizzata. Maria Giustina Laurenzi, attrice e autrice di teatro e cinema nonché regista, ha evidenziato come i concorrenti abbiano partecipato emotivamente sia nel realizzare le fotografie, sia nello scrivere la didascalia esplicativa.

Prima della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e della premiazione vera e propria, ha preso la parola il responsabile salernitano della “Comunità di Sant’Egidio”, per informare sulle attività della comunità con la quale l’associazione “Corda in Accordo” ha instaurato un rapporto di collaborazione per offrire un pasto caldo ai senzatetto. L’intero ricavato del concorso sarà devoluto alla “Mensa dei Poveri San Francesco” di Salerno.

Nell’immagine di copertina le foto vincitrici del quinto concorso fotografico “Ri-Scatti 2019”: per la sezione ordinaria, a sinistra, la foto di Americo Genoverse; per la sezione giovani, a destra, la foto di Giulian Pisapia.