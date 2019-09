Castel Volturno, sequestrati nove stabilimenti balneari

Oltre 100 militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Caserta hanno ispezionato numerosi stabilimenti balneari di Castel Volturno sospettati di occupare abusivamente l’arenile demaniale senza il titolo concessorio.

Al termine dei controlli, le Fiamme gialle hanno sequestrato 9 lidi, in quanto privi di concessione nonché di aver abusivamente ampliato lo spazio destinato a stabilimento balneare. In altri numerosi casi i finanzieri hanno acquisito tutta la documentazione esibita dai titolari, ora al vaglio del pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, al fine di verificarne la legittimità dell’occupazione in atto.

L’intervento ispettivo è scaturito a seguito dell’esame del carteggio presente nei fascicoli dell’ufficio Demanio del Comune di Castel Volturno relativi alle concessioni demaniali rilasciate nel tempo e al pagamento dei connessi oneri concessori, già oggetto di acquisizione da parte della compagnia di Guardia di Finanza di Mondragone. Dall’analisi di tale carteggio emergevano, infatti, numerose situazioni connotate da lacune procedurali e da evidenti difformità tra quanto oggetto della concessione e l’attività economica di fatto esercitata.

Da qui l’esigenza di più puntuali riscontri circa lo stato dei luoghi col sequestro immediato delle strutture nel caso di evidente illiceità dell’occupazione demaniale, così da impedire il proseguimento delle attività economica condotta abusivamente. Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il sequestro delle aree demaniali, delle opere edili e delle attrezzature utilizzate nei lidi balneari abusivi.