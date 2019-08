Avellino, sorpresi in possesso di alcolici e alimentari di dubbi provenienza

Avellino. Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato tre stranieri, di età compresa tra i 30 ed i 42 anni, ritenuti responsabili del reato di Ricettazione. I tre, di origine georgiana e residenti a Napoli, fermati ieri notte a bordo di una BMW nel centro del capoluogo irpino, all’esito di perquisizione sono stati trovati in possesso di alcune bottiglie di liquori di varie marche, birre e prodotti alimentari vari, per i quali erano in grado di giustificarne la provenienza.

La merce rinvenuta, per un valore di circa 300 euro, è stata sottoposta a sequestro e per i tre stranieri è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Per due di loro, colpiti da decreto di espulsione, è stata avviata la procedura per il rimpatrio. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate anche ad accertare la provenienza della merce rinvenuta.