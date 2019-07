Volturara Irpina, deteneva illegalmente fucile a canne mozze: denunciato

Volturara Irpina (Avellino) – I carabinieri della compagnia di Montella, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria una persona ritenuta responsabile del reato di omessa custodia di armi e detenzione di arma clandestina.

In particolare, i militari della stazione di Volturara Irpina, nel procedere ai controlli, accertavano che un 40enne del posto non adottava le dovute cautele necessarie alla custodia del suo fucile; contestualmente si riscontrava la detenzione di un fucile da caccia con matricola abrasa e canne tagliate che, unitamente al relativo munizionamento, è stato sottoposto a sequestro.

Nei confronti dell’uomo è scattata pertanto la denuncia in stato di libertà alla Procura di Avellino. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri finalizzate a stabilire sia la provenienza di quell’arma clandestina e del munizionamento sia il possibile utilizzo fatto in azioni criminali o in programma.