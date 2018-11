Gricignano, allerta meteo: scuole chiuse il 20 novembre

A fronte delle avverse condizioni meteo e dell’allerta meteo “arancione” in Campania, della durata di 24 ore, a partire dalle ore 17 di oggi, lunedì 19 novembre, tutte le scuole di Gricignano resteranno chiuse per la giornata per la giornata di domani, martedì 20 novembre.

Lo si apprende dalla dirigenza dell’istituto comprensivo, la quale ha anticipato che per la prima mattinata di domani il commissario prefettizio Aldo Aldi, che regge le sorti del Comune, provvederà a firmare la relativa ordinanza. Un provvedimento che stanno adottando tanti altri comuni campani, a partire da Napoli.

L’allerta meteo, causata da un vortice mediterraneo, con piogge e venti che batteranno soprattutto il Centro-Sud, riguarda sette regioni: oltre alla Campania, il Lazio, parte dell’Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Situazione complicata anche in Sardegna, dove sono già scattati alcuni provvedimenti.