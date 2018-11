“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci al Centro Campania per cercare nuovi talenti

Dopo il grande successo di pubblico e iscrizioni delle prime tappe in Emilia-Romagna, Sicilia e Lombardia arriva finalmente in Campania la nuova edizione di “Ballando on the road: in cerca di talenti”, il talent show itinerante più seguito di sempre. Milly Carlucci e la sua squadra proseguono il viaggio arrivando per la prima volta a Marcianise, in provincia di Caserta, dove ad attenderli ci sarà tutto il calore del pubblico campano che in ogni edizione ha saputo regalare sempre grandi emozioni. La tappa di Marcianise ha in serbo un gradito ritorno in pista, infatti special guest di una scatenata crew hip hop sarà proprio lui, il mitico Giovanni Ciacci sempre più deciso ha conquistare la regina del sabato sera. L’asticella si fa sempre più alta per i partecipanti e per conquistare la giuria di esperti dovranno scendere in pista: qualità e innovazione.

Parola d’ordine “stupire” ad ogni costo, per guadagnarsi un posto speciale nella prossima edizione di Ballando con le stelle. La posta in palio è alta arrivare ai quattro appuntamenti in onda su Rai1 previsti per il mese di febbraio, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te” in diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più amato della tv: Ballando con le stelle. Ma le occasioni di visibilità che ha in serbo il tour sono diverse, come quella di essere selezionati per un Festival Internazionale della danza organizzato da Antonio Fini a New York e passare dieci giorni indimenticabili con i migliori maestri e ballerini del mondo.

L’appuntamento con i casting della quarta tappa è il 24 e 25 novembre a Marcianise in provincia di Caserta, qui il tour andrà in cerca di talenti presso il Centro Commerciale Campania (Strada Statale Sannitica, 87 – Località Aurno 81025 Marcianise – Caserta). Quest’anno la produzione esecutiva del tour è stata affidata al Consorzio Gruppo Eventi presieduto da Vincenzo Russolillo che si avvale della collaborazione di Exit Communication e World Event srl. L’Emilia-Romagna è solo il primo di sei imperdibili appuntamenti live, in giro per l’Italia realizzati in collaborazione con: Equilibra – Love’s Nature, Caffe’ Borbone e HM Hair Italy, una grande opportunità di mostrare le proprie qualità artistiche e non solo, per tutti gli appassionati di ballo, professionisti o semplici amanti di questa disciplina. In questa prima due giorni di instancabili provini il pubblico presente potrà inoltre incontrare: Raimondo Todaro, Samuel Peron, Stefano Oradei e le bellissime Veera Kinnunen e Anastasia Kuzmina. Durante il tour i maestri non solo faranno parte della giuria di esperti ma regaleranno al pubblico presente spettacolari performance live.

Ci avviciniamo alla finalissima di Roma e il tour prosegue senza sosta a ritmo di danza senza rinunciare a una regione che ogni anno porta alla luce nuove proposte, la Puglia. Quest’anno il tour l’1 e 2 dicembre farà tappa per la prima volta a Molfetta, in provincia di Bari, presso il “Gran Shopping Mongolfiera” (Via Adriano Olivetti Z.I. – 70056 Molfetta). Come di consueto “Ballando on the road: in cerca di talenti” concluderà il suo viaggio a Roma, ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni. Appuntamento per il gran finale, il 15 e 16 dicembre presso il Centro Commerciale RomaEst (Via Collatina A24, 00132 Roma).

Gli incontri con gli appassionati del ballo inizieranno alle ore 13 di ogni sabato e domenica in programma. A ciascun candidato è consentito iscriversi ad una sola delle tappe in programma e potrà scegliere di esibirsi in una delle due categorie. Categoria Pro: atleti agonisti con un rilevante curriculum di gare nazionali e internazionali e una consolidata esperienza di insegnamento. Categoria Open: appassionati delle varie discipline del ballo di coppia o di gruppo con o senza curriculum agonistico. Per poter partecipare all’evento è necessario leggere attentamente il regolamento: sul sito ufficiale di Ballando on the road (https://ballandoontheroad.com/) e registrarsi compilando l’apposito Form. Una volta registrati, si riceverà una email di conferma da stampare (o conservare sul proprio smartphone) e portare con sé il giorno dell’evento.

Ma per restare sempre connessi con il tour, tappa dopo tappa, gli spettatori avranno a disposizione anche la pagina Facebook (https://facebook.com/MillyCarlucciOfficial/ oppure https://fb.me/MillyCarlucciOfficial) o Twitter (https://twitter.com/milly_carlucci).