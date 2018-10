Alessandra Amoroso al centro “Campania” per firmare copie del suo album “10”

Alessandra Amoroso ritorna al centro commerciale “Campania” di Marcianise (Caserta) per un incontro con i fan ai quali firmerà le copie del suo nuovo album “10”. L’appuntamento è per mercoledì 10 ottobre, alle ore 18. Coloro che acquistano il cd “10” al punto vendita Mondadori Store del centro “Campania” da venerdì 5 ottobre riceveranno il pass esclusivo per avere accesso prioritario al firmacopie.

“10” è il sesto album in studio della Amoroso, pubblicato il 5 ottobre, a due anni di distanza da “Vivere a colori”, certificato doppio platino. “10” sono gli anni di carriera della cantante pugliese divenuta famosa con la partecipazione al talent “Amici” di Maria De Filippi. Numerosi i premi vinti finora, come numerose le sue collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Il singolo di lancio di “10” è stato il brano “La stessa” (guarda il video), pubblicato lo scorso 12 agosto, nel giorno del 32esimo compleanno della cantante. Scritto da Paolo Antonacci (figlio di Biagio) e Dario Faini, il singolo parla di una “Ragazza color autunno (che) non sarò più”. Un testo che sembra confermare la svolta intrapresa da Alessandra nel suo precedente album di voler proseguire ad interpretare canzoni dai temi meno malinconici e più allegri.

Il secondo singolo, in rotazione dal 5 ottobre, è invece “Trova un modo” (guarda il video), che parla di una donna consapevole impegnata a far sì che tutto sia vissuto al meglio senza lasciarsi trascinare dagli eventi. Insomma, un album positivo, che rispecchia il periodo sereno dell’artista, anche dal punto di vista sentimentale. Nonostante abbia smentito le voci che la davano convolare a nozze, entro fine anno, con il fidanzato Stefano Settepani, Alessandra non nega comunque la voglia di creare una famiglia.

Intanto, ufficializzate le tappe del tour che prenderà il via il 5 marzo. Ecco tutte le date:

5 MARZO – PIEMONTE – TORINO – PALALPITOUR

7 MARZO – UMBRIA – PERUGIA – PALA BARTON

13 MARZO – LIGURIA – GENOVA – RDS STADIUM

15 MARZO – EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

16 MARZO – MARCHE – ANCONA – PALAPROMETEO

20 MARZO – LAZIO – ROMA – PALALOTTOMATICA

23 MARZO – CAMPANIA – EBOLI – PALASELE

24 MARZO – CALABRIA – REGGIO CALABRIA -PALASPORT

26 MARZO – SICILIA -ACIREALE – PALASPORT

29 MARZO – PUGLIA – BARI – PALAFLORIO

30 MARZO – ABRUZZO – ROSETO DEGLI ABRUZZI – PALA MAGGETTI

2 APRILE – LOMBARDIA – MILANO MEDIOLANUM FORUM

4 APRILE – VALLE D’AOSTA – COURMAYER – FORUM

6 APRILE – VENETO – PADOVA – KIOENE ARENA

7 APRILE – FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE -PALARUBINI

9 APRILE – TRENTINO ALTO ADIGE – TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

12 APRILE – TOSCANA – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

14 APRILE – MOLISE – ISERNIA – AUDITORIUM UNITA’ D’ITALIA

15 APRILE – BASILICATA – POTENZA – PALA BASENTO

19 APRILE – SARDEGNA – CAGLIARI – FIERA