Napoli, difendere i cittadini da ingiustizie: Cgil e Federconsumatori aprono centro al Vomero

La Cgil, la Slc Cgil Campania e la Federconsumatori con un convegno sulla centralità dei servizi, quali strumento di tutela per garantire i diritti e la difesa dalle ingiustizie, hanno inaugurato in via Rossini, al Vomero, un nuovo centro servizi a disposizione di tutti i cittadini. All’iniziativa hanno partecipato Giuseppe Spadaro, segretario generale Cgil Campania, Alessandra Tommasini, segretario regionale Slc Cgil Napoli e Campania, Rosario Stornaiuolo, presidente regionale di Federconsumatori, e Chiara Marciani, assessore regionale alle Pari opportunità e alla Formazione.

“Solo portando concretamente la nostra presenza tra le persone con un percorso virtuoso basato su una sinergia tra sindacato, associazione e istituzioni – spiegano gli organizzatori – sarà possibile comprendere profondamente le esigenze e offrire, in una fase economica e del mercato del lavoro complessa, assistenza e strumenti utili per fronteggiare tutte le problematiche e stare vicini alle fasce più deboli dando risposte concrete”.

