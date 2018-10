Gricignano, l’Osservatorio Politico aderisce a “Puliamo il Mondo”

L’“Osservatorio Politico Democrazia e Libertà” aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo” posta in essere dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Gricignano, retto dalla professoressa Anna Michelina Caiazzo, e invita tutti i soci e simpatizzanti del circolo a partecipare attivamente alla giornata di pulizia straordinaria delle strade cittadine in programma per la mattinata di sabato 20 ottobre.

“Un’iniziativa lodevole che ritorna a Gricignano dopo diversi anni. – afferma il presidente dell’Osservatorio, Gennaro Pacilio – Incentivare i cittadini ad aver cura del proprio paese a partire dai più giovani, merita di essere vissuta intensamente e per questo invito non solo tutti gli iscritti del nostro circolo a prendere parte attiva all’iniziativa, ma anche i giovani, gli studenti che avranno modio di riappropriarsi dei propri spazi pubblici così da rendersi conto che vivere in un ambiente pulito contribuisce al miglioramento della qualità della vita”.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Legambiente, è organizzata a Gricignano dall’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con il comitato “Aria Pulita” e le associazioni locali. Si comincerà alle ore 8, col raduno nell’area mercato di via Casolla per la consegna dei kit ai volontari che, dalle 8.30 alle 13, provvederanno alla raccolta di cartacce e rifiuti di vario genere lungo le strade: a partire dalla zona del cimitero, via Casolla e via Orientale, passando per piazza Municipio e via Selicara, via Aversa, l’area della scuola elementare “Filippo Santagata” e della caserma dei Carabinieri, fino al piazzale antistante la chiesa della Madonna del Rosario, nel Rione Mancuso. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.