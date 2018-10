Campania, Cavagnuolo: “2 milioni per borse di studio per specializzandi di area non medica”

“La Regione Campania ha finalmente riconosciuto il diritto degli studenti campani che si iscrivono alle scuole di specializzazione di area non medica a ricevere un sostegno economico per il loro percorso di studi”. Lo annuncia Nicola Cavagnuolo, rappresentante degli studenti nel Senato accademico dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

“Il governo De Luca – continua – ha stanziato 2 milioni di euro per finanziare le borse di studio di questi studenti che sono di fatto degli specializzandi di area non medica, come ad esempio odontoiatria, microbiologia e patologia. Finalmente è stata accolta una nostra storica rivendicazione, ponendo così fine ad una discriminazione storica”.