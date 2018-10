Villa Literno, prima investe con auto e poi accoltella rivale in amore: arrestato

Lo scorso 20 ottobre, a Villa Literno, alla guida di una Volkswagen Golf, ha investito, volontariamente, per motivi passionali, un 43enne di posto, per poi infliggergli una coltellata all’addome. Si sarebbe trattato del suo “rivale in amore”.

Con l’accusa di tentato omicidio e porto d’armi abusivo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giovanni Nucci, 40enne liternese.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, è stato notificato all’uomo, nel pomeriggio di mercoledì, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove si trovava già ristretto.