Puglia, pesca illegale sottocosta: Guardia Costiera ferma i “predoni del mare”

La Guardia Costiera di Bari ha individuato e sanzionato sei pescherecci, pizzicandoli durante una battuta di pesca illegale sottocosta. L’attività di controllo, chiamata “Predoni del mare” e durata tre giorni, ha interessato la costa del litorale tra Barletta e Savelletri (Brindisi), grazie anche all’ausilio di un elicottero, pattuglie e motovedette.

L’equipaggio di uno dei pescherecci, scoperto dal velivolo, ha tentato di nascondere il numero di iscrizione dell’imbarcazione, e ha avuto un’ulteriore sanzione. Un altro, a Barletta, ha abbandonato la rete in mare (che è stata poi individuata dalla Guardia Costiera) tagliando i cavi di recupero: stava pescando in un fondale di soli tre metri. In totale sono state comminate 6 multe, per un totale di 24mila euro.

