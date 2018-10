Maltempo in Puglia, il Ponte del Ciolo diventa una “cascata”

Il maltempo investe la Puglia. L’allerta gialla-arancione almeno sino alle tre del pomeriggio di martedì 23 ottobre, riguarda il Salento e parte della provincia di Taranto. Temporali con forti raffiche di vento sono previsti anche sulla restante parte della regione. La pioggia caduta incessantemente nelle scorse ore ha causato disagi soprattutto nel Salento, con allagamenti di strade e abitazioni.

Numerose le telefonate ai centralini dei Vigili del fuoco. Piogge copiose e temporali con vento forte e fulmini hanno interessato soprattutto la parte più meridionale della penisola salentina. Secondo gli esperti, nella giornata di martedì 23 ottobre la situazione dovrebbe lentamente migliorare, ma sono segnalati ancora rovesci isolati nel Salento, anche accompagnati da fulmini e venti forti dai quadranti settentrionali.

La situazione più complicata in alcuni paesi del sud Salento come Matino e Casarano dove raffiche di vento fortissime hanno accompagnato veri e propri nubifragi. A Galatina, invece, il livello dell’acqua ha raggiunto il metro e mezzo di altezza, allagando garage e scantinati. Il torrente Asso è straripato, mentre il ponte del “Ciolo” di Leuca si trasformato in una vera e propria “cascata”.

