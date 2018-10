La Lega di Salvini si rafforza nel Casertano: ecco i tutti i coordinatori provinciali

Caserta – “Dopo la fase di promozione, di tesseramento e di ascolto dei riferimenti politici e degli amministratori municipali sul territorio siamo giunti alla fase concreta di radicamento comune per comune della Lega nell’intera provincia di Caserta”. Lo ha dichiarato il coordinatore provinciale della Lega, Salvatore Mastroianni, annunciando la nomina di ben 31 coordinatori comunali. “Entro fine mese – fa sapere il coordinatore del partito di Salvini – provvederemo a coprire praticamente tutte le realtà comunali della nostra provincia”. Intanto, inizia la fase di apertura delle sedi del partito sul territorio. Lunedì 8 ottobre appuntamenti alle ore 18:30, a Maddaloni, in corso 1 Ottobre, e alle ore 20, ad Aversa, in via Diaz, alla presenza di Gianluca Cantalamessa, coordinatore regionale del partito, del senatore Claudio Barbaro e del sottosegretario Pina Castiello.

I 31 coordinatori cittadini della Lega della provincia di Caserta – Finizio Di Tommaso – Caserta; Carmen D’Angelo – Aversa; Alessandro Maffei – Santa Maria Capua Vetere; Giuseppe Vigliotta – Maddaloni; Vincenzo Zitiello – San Marco Evangelista; Michele Mozzi – Pietramelara; Gianfranco Orsi – Capua; Gianfranco Ravini – Rocca d’Evandro; Annabella D’Angelo – Teano; Luciano Fatigati – Tora e Piccilli; Gabriele Piatto – sindaco di Frignano; Gianluca Fioratti – Sant’Arpino; Alfonso Belardo – Succivo; Giuseppe Manzo – Cancello Arnone; Pierfrancesco Morrone – Portico di Caserta; Giovanni Piscitelli – Curti; Antonella Piccerillo – consigliere comunale Macerata Campania; Francesco Massaro – Recale; Raffaele Pero – Mondragone; Antonio Iaia – Santa Maria a Vico; Giuseppe Aversano – Villa Literno; Giuseppe Mingione – San Tammaro; Cristian De Angelis – Vairano Patenora; Francesco Ragozzino – Orta di Atella; Mattia Di Lorenzo – Carinola; Sandro De Francesco – consigliere comunale Piana di Monte Verna; Salvatore Cardillo – Mignano Montelungo; Marcello Vaio – consigliere comunale Grazzanise; Pasquale Zannini – Cellole; Alessio Montaquila – Fontegreca; Giovanni Pisaturo – Sant’Angelo d’Alife.

Sul piano amministrativo, invece, la Lega può contare già su un buon numero di rappresentanti istituzionali: Salvatore Mastroianni, consigliere comunale Santa Maria Capua Vetere; Marcello Vaio, vicesindaco Grazzanise; Benito Palazzo, presidente del consiglio comunale di Grazzanise; Domenico Zampone, consigliere comunale Grazzanise; Emilio Pecunioso, consigliere comunale di Sessa Aurunca; Ernesto Ferrante, consigliere comunale Cesa; Michele Galluccio, consigliere comunale Aversa; Alessandro Pagliaro, consigliere comunale Mondragone; Annarita Vegliante, consigliere comunale Capua; Gabriele Piatto, sindaco di Frignano; Filippo Iacobelli, consigliere comunale Maddaloni; Claudio Marone, consigliere comunale Maddaloni; Luigi Cerbo, consigliere comunale Presenzano; Carmela Fatigati, consigliere comunale Presenzano; Sandro De Francesco, consigliere comunale Piana di Monte Verna; Nicola Di Zazzo, consigliere comunale Rocca d’Evandro; Marco Miele, consigliere comunale Galluccio; Giuseppe Ianniello, consigliere comunale Casagiove; Raffaele Elveri, consigliere comunale Orta di Atella; Vincenzo Zitiello, consigliere comunale San Marco Evangelista; Maria Caimano, consigliere comunale Cancello ed Arnone; Giuseppina Pecoraro, consigliere comunale e assessore Cellole; Antonella Piccerillo, consigliere comunale Macerata Campania.