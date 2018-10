Camorra, arrestato in Molise il latitante Vincenzo Della Volpe: uomo di fiducia di Iovine

Uno “stretto collaboratore” e “uomo di fiducia” dell’ex boss dei casalesi Antonio Iovine, alias ‘O Ninno, catturato nel 2010 e attuale collaboratore di giustizia. Così gli inquirenti ritengono Vincenzo Della Volpe, 52 anni, di San Cipriano d’Aversa, arrestato ieri pomeriggio in Molise dopo essersi reso latitante dallo scorso mese di luglio, quando fu raggiunto da un’ordinanza di carcerazione dopo una condanna in appello a 7 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, turbata libertà degli incanti e del commercio, aggravati dall’appartenenza ad associazione mafiosa.

Il ricercato è stato rintracciato a Lucito, comune di poche centinaia di abitanti in provincia di Campobasso. Era alla guida di un veicolo, di proprietà di un suo familiare, mentre percorreva la statale 647 bis.

Al suo arresto si è giunti al termine di un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Caserta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha avuto la collaborazione della Squadra mobile del capoluogo molisano.