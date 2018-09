La marchigiana Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia

Carlotta Maggiorana, 26 anni di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), è la nuova Miss Italia. Nella volata finale a due, in diretta su La7, ha battuto Fiorenza D’Antonio. Già Miss Marche, Carlotta ha occhi e capelli castani, vive a Roma da molti anni. E’ sposata dallo scorso 11 agosto con Emiliano Pierantoni, 39. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice: Ha recitato nel film “Tree of life”, con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction “Onore e rispetto”. E’ stata anche valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e nel mondiale superbike 2016.

La seconda classificata, Fiorenza D’Antonio (Miss Rocchetta Bellezza Campania), 21 anni di Napoli, è alta 1.73, ha gli occhi verdi e i capelli biondo rame. Laureata in fashion design, frequenta un master alla social Condenast Academy e si divide tra Milano e la sua città. Da 11 anni pratica contorsionismo aereo, una spettacolare disciplina acrobatica: quando ritorna a casa, le piace appendere i tessuti ad un albero del Virgiliano alto 8 metri da dove si scorge uno straordinario tramonto.

Terza classificata Chiara Bordi, la ragazza in concorso a Miss Italia con una protesi alla gamba sinistra in seguito ad un incidente in motorino. La 18enne di Tarquinia (Viterbo) negli ultimi giorni era stata vittima di alcuni “haters” sui social. Francesco Facchinetti, che ha condotto la finale in diretta su La7 insieme a Diletta Leotta, ha detto loro: “Siete dei deficienti”.

La campana Benedetta Santoro, che era stata promossa tra le 33, si è ritirata dal concorso per motivi personali e al suo posto è subentrata Valeria Capelli del Friuli Venezia Giulia. Il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e le Marche hanno portato in finale quattro ragazze, il Lazio tre, la Lombardia, la Toscana, la Calabria e la Puglia, due; il Piemonte-Valle d’Aosta, la Campania, la Liguria, il Veneto, l’Umbria, l’Abruzzo, la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna, una ciascuna. Non rappresentato il Molise. Una sola miss mamma ha aspirato al titolo di Miss Italia, la sarda Deborah Agnone. Si è conclusa anche l’avventura di Alessia Spagnulo, che aveva fatto scalpore presentandosi davanti alla giuria con la figlia nel marsupio.

