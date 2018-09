Caiazzo, Luca e Daniele scelgono “Pepe in Grani” per celebrare la loro unione

Caiazzo (Caserta) – Dice il grande filosofo e commediografo francese Alain Badiou nel suo saggio del 2013 Elogio dell’amore: “L’amore è un’avventura ostinata”. E, come la pizza, il suo segreto è racchiuso negli ingredienti che ne compongono l’impasto. Quelli di Daniele – capo ufficio stampa di una importante istituzione sinfonica – e Luca – chimico prestato all’informazione scientifica – sono proprio l’avventura (galeotto fu un viaggio di ‘Avventure nel Mondo’ in India, di cui Daniele era coordinatore) e tanto, tantissimo amore.

Domenica 9 settembre, alle ore 18, dopo nove anni insieme, Daniele e Luca coroneranno quel sogno che cullano da molto tempo: si uniranno civilmente. Sarà proprio la pluripremiata creatura del maestro Franco Pepe, ‘Pepe in Grani’, la cornice che ospiterà in esclusiva il giorno più bello della vita dei due innamorati che, tra le tante passioni comuni, hanno anche quella per il buon cibo. E che, insieme agli affetti più cari, traslocheranno da Roma nel Casertano. “Da quando abbiamo scoperto e conosciuto Franco Pepe, le sue pizze e Caiazzo, il nostro desiderio è diventato quello di poterci unire qui. Siamo rimasti conquistati dal calore di Franco, che ci ha accolto subito a braccia aperte, dalla bellezza dei panorami che si godono dal borgo, ma soprattutto dalla bontà delle pizze che abbiamo assaggiato, che raccontano alla perfezione la maestria espressa da Franco”, dicono i futuri sposi.

Non è la prima volta che ‘Pepe in Grani’ accoglie una giovane coppia di sposi per festeggiare il suo giorno più bello, ma quella di domenica sarà una giornata dal gusto speciale: “Pepe in Grani è orgogliosa e felice di essere stata scelta da Daniele e Luca per celebrare la loro unione. Soprattutto perché la loro felicità ribadisce un concetto fondamentale: l’amore è amore e non esiste ingrediente più importante in una ricetta. Quello che ci mettiamo per creare ogni giorno il nostro impasto non è lo stesso che serve per costruire una vita insieme?”, dice Franco Pepe, che aggiunge: “Siamo pronti per accogliere gli sposi, le loro famiglie e i tanti amici che li raggiungeranno da tutta Italia e dall’ Europa ma soprattutto siamo pronti per farci travolgere dalla loro gioia, perché love is all you need”.

E se la contessa Beatrice Morandini Valdirana (la strepitosa Valeria Bruni Tedeschi de ‘La pazza gioia’ di Paolo Virzì) dichiarava che “la felicità non si trova certo in un tramezzino!”, Daniele, Luca e Franco Pepe proporranno agli ospiti un originale percorso di degustazione, per rendere questa giornata indimenticabile… anche per il palato! Accanto ad alcuni dei cavalli di battaglia di ‘Pepe in Grani’, come ‘Margherita Sbagliata’, ‘Ciro’, ‘Scarpetta’, i commensali saranno conquistati dalle nuovissime ‘Sud Estate’, ‘Mangia Bufalo’ e i dolcissimi ‘Straccetti’. Ma c’è anche una sorpresa per gli sposi: in loro onore il maestro pizzaiolo ha creato per la cena di festeggiamenti “pipi e patati”, pizza che unisce i sapori della Calabria (terra d’origine di Daniele) a quelli dell’Abruzzo (regione di provenienza di Luca).