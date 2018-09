Aversa, infermiere libero professionista: seminario all’Università “Vanvitelli”

Martedì 25 settembre, al Corso di Laurea in infermieristica di Aversa, sede decentrata dell’Universita “Vanvitelli”, si e svolto un seminario sulla libera professione infermieristica rivolto ai laureandi di novembre 2018. Seminario organizzato dal direttore del corso di laurea di Aversa, Gianluca Marino. Erano presenti il presidente Enpapi, Mario Schiavon, il direttore della Uoc Formazione Asl Caserta, Giovanni Chiriano, il presidente Opi Caserta, Gennaro Mona, il sindaco di Aversa, Enrico De Cristofaro, il direttore del corso di Laurea del Polo di Frattaminore Università Federico II, Ferdinando Chiacchio, ed il consigliere provinciale Enpapi, Paolo Di Sarno.

Obiettivo del seminario era quello di far conoscere le attività dell’Enpapi e dell’infermiere libero professionista. All’apertura dei lavori il direttore del corso ha presentato l’evento, portando gli auguri del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente del corso di Laurea in infermieristica, professoressa Eva Lieto, contestualmente attraverso il dottor Chiriano anche gli auguri del direttore generale dell’Asl Caserta, Mario De Biasio. I laurandi sono stati particolarmente partecipi all’evento in particolare agli interventi del presidente Enpapi, Schiavon, e del presidente Opi Caserta, Gennaro Mona. Ha strappato un lungo applauso l’intervento del sindaco De Cristofaro, ii quale ha affermato che la professione Infermieristica è il fulcro del nostro servizio sanitario nazionale.

