Torino, mercato Porta Palazzo: tre “carrettisti” arrestati per estorsione

Torino – Blitz contro il racket dei “carrettisti” di Porta Palazzo diventati l’incubo dei commercianti. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno tratto in arresto tre marocchini che erano ai vertici di due fazioni opposte che da tempo si contendevano il controllo del montaggio e dello smontaggio dei banchi del mercato più importante di Torino.

Da una parte il leader storico nel settore, conosciuto come “Chou Chou”, 59 anni, dall’altro i fratelli Qahir, 33 e 28 anni, che da circa tre anni avevano lanciato la sfida cercando di estromettere la squadra storica di montatori e smontatori. La tensione si era alzata, in particolare, da inizio anno, con minacce e intimidazioni ai commercianti ai quali venivano chiesti 30 euro a settimana per ogni banco, da versare ovviamente “in nero”, di cui cinque andavano alla manovalanza. Le indagini hanno accertato almeno sette tentativi di estorsione ai danni dei commercianti. Ora saranno gli ambulanti a decidere autonomamente come regolarsi e a chi affidarsi per effettuare le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi.

