Qualiano, bancarotta fraudolenta: arrestati titolari di una ditta di trasporti

Al culmine di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri del reparto territoriale di Aversa e della sezione di polizia giudiziaria hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di due persone – di 41 e 67 anni, entrambe residenti a Qualiano (Napoli) – in qualità di amministratori di fatto e di diritto di una ditta di trasporti, per bancarotta fraudolenta in concorso tra loro.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’articolata indagine iniziata nel dicembre 2017 che ha consentito, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, di rilevare come le condotte degli indagati abbiano dato luogo, a partire dalla fine dell’anno 2016, ad una costante e reiterata attività di svuotamento del patrimonio societario della ditta di trasporti, cagionando volutamente il fallimento della società, non onorando un debito vantato da una società assicurativa e cedendo artificiosamente le quote sociali ad un terzo soggetto poco prima della dichiarazione di fallimento avvenuta il 3 febbraio 2017.

Inoltre, gli indagati avrebbero distratto e si sarebbero impossessati di somme di denaro facenti capo alla società fallita, utilizzandoli per finanziare ulteriori attività imprenditoriali, nel campo immobiliare e della ristorazione, intraprese da amministratori e soci della società fallita. L’indagine ha consentito di sottoporre a sequestro un immobile, rapporti bancari e denaro contante, per un importo complessivo pari a 287.142 euro.