Prato, incendio di materiale ferroso in capannone al Macrolotto

I Vigili del Fuoco di Prato sono intervenuti intorno alle 19.20 di domenica in via Paronese, al Macrolotto 1, per un incendio di materiale ferroso all’interno di un capannone industriale della ditta Sider Toscana.

Le squadre hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area. Sono in corso di accertamento le cause del rogo.

