“Sconti del 70/90% ai FreeNoVax”: polemica su “offerta choc” di un B&B

“Solo per famiglie freenovax: sconto dal 70 al 90%. Prezzo pieno per gli altri. Libertà di Scelta”. Questo l’annuncio apparso sulla bacheca Facebook di un Bed & Breakfast della provincia di Roma. Un post diventato virale nel giro di poche ore che ha scatenato un fervente dibattito tra i sostenitori dell’iniziativa e i non. “Non ghettizzo nessuno, voglio solo premiare secondo i miei canoni e sono sempre per la libertà di scelta”, ha spiegato il titolare nei commenti.

L’annuncio ha raccolto parecchi consensi ma anche critiche. “Bravissimi, vi faccio tutta la pubblicità possibile, seguo il vostro esempio offrendo sconti a free vax e no vax e invito tutti a fare altrettanto. È la migliore risposta possibile a queste discriminazioni. Loro discriminano, vietano e obbligano, noi facciamo regali. Diffusori di odio, mangiatevi il fegato da soli”, scrive un utente. Non la pensa così un altro ragazzo: “Che bello, almeno vi mettete in quarantena da soli. Vi toglierei l’assistenza sanitaria. Libertà di scelta anche per i medici che devono curarvi quando vi sentite male, ed improvvisamente credete nella scienza tradizionale e andate al pronto soccorso”.

C’è poi chi ironizza: “Non ci credo! Vacanze e morbillo scontati tutto in un colpo solo. Ottengo ulteriore sconto se vengo portandomi la pertosse da casa? Al limite forse ho anche del tetano avanzato… Ah no, cavoli, è vero, i miei il cervello ce l’hanno e mi hanno vaccinata quando ero piccola!”.