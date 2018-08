Terremoto, forte scossa in Molise: paura anche in Campania e Abruzzo

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.7, si è verificata alle 23.48 di martedí 14 agosto in Molise, con epicentro a sei chilometri da Montecilone, in provincia di Campobasso, alla profondità di 19 chilometri.

Il sisma è stato avvertito anche in tutta la Campania e Abruzzo, e lungo tutta la costa adriatica fino alla Croazia. Al momento non so registrano danni a cose o persone.