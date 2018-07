Sessa Aurunca, spaccio di droga: presi tre pusher

Nella mattinata del 24 luglio, a Sessa Aurunca, i carabinieri della locale compagnia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno tratto sottoposto agli arresti domiciliari due uomini e un terzo all’obbligo di presentazione, in quanto resisi responsabili, in concorso, del reato di spaccio di cocaina e hashish a Sessa Aurunca tra l’ottobre 2016 e l’agosto 2017.

All’esito delle indagini, dirette della Procura sammaritana e delegate ai militari della locale stazione, è stato possibile disarticolare un gruppo emergente nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti a Sessa Aurunca. Le investigazioni, operate anche mediante intercettazioni, hanno svelato una fiorente attività di spaccio e documentato le modalità itineranti con le quali i soggetti arrestati acquistavano lo stupefacente e lo rivendevano a vari “clienti” nell’area del sessano.