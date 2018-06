Gricignano, inizia l’era Santagata: insediato il nuovo Consiglio Comunale

Gricignano – In un’aula consiliare “Emerico Buonanno” gremita ha avuto luogo, nella serata del 19 giugno, la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Gricignano dopo la vittoria del neo sindaco Vincenzo Santagata e della lista “CambiAmo Gricignano” alle amministrative dello scorso 10 giugno (guarda i video).

Presenti, insieme al neo primo cittadino, gli 11 consiglieri della nuova maggioranza: Vittorio Lettieri, Giuseppe Diretto, Mariarosaria D’Agostino, Maddalena Licciardiello, Anna Michelina Caiazzo, Pasquale Dello Margio, Filomena Iuliano, Andrea Barbato, Raffaele Russo, Michelina D’Aniello, Carlo Munno. Al completo anche i cinque consiglieri della lista “Uniti Si Può Fare” che siedono tra i banchi dell’opposizione: Andrea Aquilante, Andrea Moretti, Carmine Della Gatta, Gianluca Di Luise e Giovanna Zampella.

All’ordine del giorno il giuramento del sindaco, occasione che ha visto Santagata indossare la fascia tricolore. Poi si è passati alla proclamazione degli eletti e alla costituzione della commissione elettorale (oltre al sindaco, membro di diritto, titolari Russo e Licciardiello per la maggioranza e Della Gatta per l’opposizione; supplenti Iuliano e Munno per la maggioranza e Zampella per l’opposizione). Si dovrà attendere ancora qualche giorno, invece, per la nomina degli assessori.

Durante la seduta, che ha visto tra il pubblico la presenza dei sindaci di Carinaro, Annamaria Dell’Aprovitola, e di Cesa, Enzo Guida, ha preso la parola il consigliere di opposizione ed ex sindaco Andrea Moretti che ha augurato buon lavoro in particolare alle donne presenti in Assise, lodandole per il coraggio di essersi messe in gioco durante l’ultima competizione elettorale, a prescindere dall’obbligo della quota rosa, e auspicando che per il futuro siano sempre di più le donne che tenteranno l’esperienza politica. In chiusura, il sindaco Santagata si è augurato che anche le prossime sedute del Consiglio registrino una massiccia presenza di pubblico.

