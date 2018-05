Aversa, concerto benefico per il “Sagliano”: iniziativa del Distretto Turistico

Lunedì mattina, alle ore 10, nella sala consiliare del Comune di Aversa, ci sarà un incontro promosso dal presidente del Distretto Turistico “Aversa Normanna – Campania Felix”, Giovanni Spezzaferri, di concerto con l’Amministrazione comunale della Città di Aversa, nelle persone del vicesindaco Michele Ronza e dell’Assessore alla Cultura Alfonso Oliva, con le associazioni culturali e di promozione territoriale dell’area aversana e la Provincia di Caserta, nella persona del vicepresidente Rosario Capasso. L’occasione è data dall’opportunità presentatasi al Coordinamento regionale dei Distretti turistici della Campania che, nei prossimi giorni, dal 23 al 26 maggio, ospiterà un’associazione culturale di medici tedeschi che, suonando con una propria orchestra musicale, costituita da 130 elementi, gira l’Europa.

Il presidente Spezzaferri, prontamente coadiuvato dal sindaco Enrico De Cristofaro, ha avuto l’intuizione di candidare l’Area del Distretto turistico normanno quale sede ospitante di un concerto dell’orchestra tedesca. L’iniziativa si terrà il 24 maggio prossimo, alle ore 19.30, nel Complesso Monumentale di San Francesco ad Aversa. Il concerto si replicherà con il Comune di Napoli nella Chiesa Monumentale di San Francesco da Paola e al Teatro di Corte della Reggia di Caserta.

Lunedì, nella sala consiliare, il Distretto incontrerà le Associazioni territoriali che si occupano di promozione culturale e di sviluppo turistico. Il presidente Spezzaferri, intende, con l’occasione, aprirsi al mondo dell’associazionismo aversano in modo da sviluppare quella rete di collaborazioni necessarie al buon esito di tali iniziative, promuovendo, in tale occasione, un tavolo di lavoro partecipato estendibile a quanti volessero contribuire alla promozione della nostra Terra e delle Sue eccellenze.

Il sindaco De Cristofaro si è detto immediatamente entusiasta dell’iniziativa cogliendo l’opportunità di promuovere Aversa quale Città dell’Accoglienza, attenta a quegli eventi che la possano promuovere all’esterno delle Sue mura accentuandone la vocazione artistico musicale.

Il concerto del 24 maggio, totalmente gratuito per il Comune di Aversa, sarà l’occasione per una raccolta fondi a sostegno della casa di riposo “Sagliano” per presentare le ricchezze culturali, storico ed architettoniche delle sei cittadine aderenti allo stesso. Insieme al Comune di Aversa, fanno parte del Distretto Turistico i Comuni di Carinaro, Cesa, Lusciano, Parete e Sant’Arpino. Guido Rossi, vicepresidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Napoli Nord, evidenzia che nella prima occasione, verificatasi qualche settimana fa, in occasione della visita del principale Tour Operator cinese, si sono avviati i rapporti che porteranno Vincenzo Marrazzo, coordinatore regionale dei Distretti turistici campani, a sottoscrivere in presenza dell’Ambasciatore italiano a Pechino, con il Direttore Generale del CiTS, un accordo commerciale che porterà nelle nostre Aree circa duemila turisti entro luglio prossimo e, si stima, circa 1.500 gruppi di turisti all’anno.