Frignano, il 4 maggio corteo per la pace in Siria

L’associazione giovanile socio-politico-culturale “Frignano (C’è)” scende in campo e affianca l’istituto comprensivo “Luca Tozzi” nel promuovere un corteo per inviare un messaggio di pace nei confronti del popolo siriano, martoriato da stragi e distruzioni per interessi governativi e internazionali.

Il progetto, promosso da un movimento nazionale e che vedrà aderire anche Frignano, chiamerà in piazza istituti scolastici di tutta Italia. Il corteo si terrà venerdì 4 maggio, dalle ore 10.15, muovendosi da via IV Novembre e si concluderà in piazza Della Repubblica. Alle 11, poi, momento di commemorazione delle vittime con interventi da parte di alcuni componenti dell’associazione giovanile e della comunità scolastica.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. “Se vogliamo costruire la pace nel mondo, costruiamola in primo luogo dentro ciascuno di noi. E passiamo la costruzione ai bambini”, è il messaggio degli organizzatori.