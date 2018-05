Aversa, sopralluogo dell’Arpac sulla qualità dell’aria

Aversa – Martedì 22 maggio i tecnici dell’Arpac – agenzia regionale per l’ambiente della Campania – saranno ad Aversa per un sopralluogo in tema di monitoraggio della qualità dell’aria. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente, Marica De Angelis, che spiega: “In tema di qualità dell’aria, con i tecnici dell’Arpac, abbiamo concordato di installare delle centraline mobili in città per avere ulteriori dati sullo smog. In previsione di ciò e sempre in tema della salvaguardia ambientale abbiamo pensato di istituire un piano antismog da attuarsi a partire dalla prossima primavera”.

“Il nostro territorio – aggiunge l’assessore della giunta De Cristofaro – subisce dei fenomeni anche se non si consumano sul territorio stesso. Proprio per questo quotidianamente operano in città il nucleo ambientale della Polizia municipale ed i volontari del Wwf”.

All’incontro con i tecnici dell’Arpac ci sarà anche il sindaco Enrico De Cristofaro. “La corretta collaborazione tra Enti – continua De Angelis – in questo caso per la qualità del nostro ambiente porterà sicuramente dei benefici per l’intera cittadinanza. Con i tecnici regionali stabiliremo dove installare delle centraline cosiddette ‘mobili’ per porre in essere delle rilevazioni sulla qualità dell’aria sul nostro territorio e per misurare il grado di inquinamento atmosferico”.