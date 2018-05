Marcianise, rubano abbigliamento al Decathlon: arrestati

Nella serata del 2 maggio i carabinieri del nucleo operativo di Marcianise hanno tratto in arresto, per il reato di furto, Otar Maisybade, 28 anni, e Gabashvili Nino, di 30, entrambi in Italia senza fissa dimora.

I due si sono resi responsabili del furto di alcuni capi di abbigliamento, per un valore complessivo di 180 euro, all’interno del negozio “Decathlon situato all’esterno del centro commerciale “Campania”. Sono stati bloccati mentre tentavano di allontanarsi dal negozio.

La refurtiva, interamente recuperata è stata restituita al proprietario mentre gli arrestati verranno giudicati con rito direttissimo.