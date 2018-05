Aversa, sequestrate 6 auto prive di assicurazione. Ritrovata anche una vettura rubata

Aversa – Proseguono le operazioni di controllo del territorio nella zona della stazione ferroviaria dove ieri mattina la Polizia municipale ha sequestrato sei auto prive di assicurazione Rca e ritrovato un’auto risultata rubata. Verbalizzate anche vetture in divieto di sosta e auto parcheggiate sui marciapiedi nel centro cittadino.

A renderlo noto il consigliere comunale delegato alla Polizia municipale, Michele Galluccio. “Gli agenti guidati dal comandante Stefano Guarino – spiega il consigliere – negli ultimi due giorni hanno incrementato i controlli in tema di viabilità su tutto il territorio cittadino ed in particolare ieri in piazza Mazzini ed in generale in zona stazione ed in via Botticelli e zone limitrofe dove spesso ci arrivano segnalazioni”.

“Così come sempre chiesto dall’amministrazione comunale, – sottolinea Galluccio – la Polizia municipale continua con i suoi uomini il servizio di viabilità e controllo in centro città. Nei prossimi giorni sono stati programmati controlli a tappeto anche in altre zone della città per garantire una maggiore viabilità e vivibilità del territorio”.