Aversa, Palmieri: “Presto i lavori di restyling al mercato ortofrutticolo”

Aversa – “A breve cominceranno i lavori di restyling all’interno dei viali del mercato ortofrutticolo di viale Europa. Se i lavori non sono ancora cominciati è per le cattive condizioni meteorologiche. In ogni caso siamo pronti, all’indomani dell’approvazione del bilancio di previsione a far partire i lavori”.

Lo annuncia il consigliere comunale Mimmo Palmieri, che continua: “L’Amministrazione comunale attraverso il consigliere comunale delegato ai Tributi, Renato Oliva, ha posto in essere un’importante attività di recupero dei crediti nei confronti degli operatori della struttura di viale Europa. Questi fondi recuperati dall’Amministrazione saranno investiti nella struttura stessa. L’iter burocratico per la realizzazione di questi lavori è già partito. Subito dopo l’approvazione del previsionale, siamo pronti a partire”.

Si comincia con il rifacimento del tappetino di asfalto dei viali e successivamente saranno ristrutturate le strutture destinate ai servizi annessi al mercato ortofrutticolo. “E’ importante – conclude Palmieri – che gli operatori siano in regola con i pagamenti e, nel contempo, che il Comune investa i soldi riscossi nella struttura”.