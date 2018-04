“Mi hai rovinato”, spari nel Bresciano: killer in fuga uccide due persone

E’ caccia ad un 67enne, Cosimo Balsamo, nel Bresciano, dove stamani l’uomo ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Il primo omicidio a Flero. Vittima Elio Pellizzari, 78 anni, ucciso a colpi d’arma da fuoco nel capannone della Sga, un’azienda che commercia veicoli industriali. Armato di fucile a pompa, Balsamo ha sparato uccidendo Pelizzari e ferendo un altro uomo di 75 anni, Alberti, contitolare del capannone, ricoverato in ospedale. “Mi hai rovinato”, avrebbe gridato prima di sparare e di scappare a bordo di una Bmw X5 di colore nero, di proprietà del contitolare del capannone rimasto ferito.

Pelizzari era titolare della Pg metalli, azienda che si trova a pochi metri di distanza dal luogo in cui si è consumato l’omicidio e amico dell’imprenditore rimasto ferito. “Mi ha sparato in mezzo alle gambe”, ha riferito un testimone, Giampietro Strada, nipote del ferito e comproprietario dell’azienda teatro del delitto, citato da Il Giornale di Brescia. Stando alla sua testimonianza, il killer è giunto nell’azienda, suonando il campanello per farsi aprire. Ipotizzando che la situazione potesse generare Giampiero Strada si è rifiutato di aprire. A quel punto, l’uomo armato ha scavalcato il cancello e, una volta all’interno, ha cominciato a sparare. “Ho provato a mandarlo via, ma è stato inutile”, ha detto Strada.

Il killer si è poi diretto a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, a una cinquantina di chilometri di distanza, dove, intorno alle 13, ha ucciso una seconda persona, un imprenditore di 60 anni, sorpreso nel cortile della sua abitazione.

Balsamo, originario della provincia di Brindisi, sarebbe già noto alle cronache per aver fatto parte di una banda dedita ai furti nel Bresciano. Lo scorso 30 gennaio il 67enne era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua abitazione. L’uomo era stato coinvolto in un’inchiesta sul traffico di mezzi pesanti.