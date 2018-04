Insulta e aggredisce coppiette: arrestato 22enne di Gallo Matese

Prima offende i passanti, poi comincia a dare calci e spintoni alle coppiette che gli passano davanti e, infine, reagisce anche contro i carabinieri.

Un 22enne di Gallo Matese (Caserta) è stato arrestato dai militari dell’Arma in Piazza Celestino V, a Isernia. Era ubriaco e stava seminando il panico quando qualcuno ha chiamato il 112.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere a Isernia.