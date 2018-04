Castel Volturno, provano il Suv in spiaggia e finiscono in mare: intera famiglia rischia di annegare

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato quella che, ieri sera, a Castel Volturno, poteva rivelarsi una tragedia. Una famiglia del quartiere Secondigliano di Napoli – padre e madre trentenni e due figli piccoli, uno di due anni, l’altro di pochi mesi – è scesa in spiaggia, in località Pinetamare, intorno alle 22, per “provare” il Suv appena acquistato.

L’uomo, che era alla guida, si è dato ad alcune evoluzioni vicino al bagnasciuga con il veicolo fino a quando la sabbia ha ceduto e l’auto si è arenata, rischiando di affondare in mare.

Il padre è riuscita ad uscire, mentre la mamma e i piccoli sono rimasti bloccati all’interno della vettura. Solo grazie all’arrivo degli agenti del posto fisso di polizia di Casapesenna e dei carabinieri del nucleo radiomobile di Mondragone, tutti sono stai messi in salvo.

Foto di Marilena Natale, tratta dal suo post su Fb (guarda sotto)