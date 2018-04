Cade da traliccio dell’alta tensione: operaio campano muore in Veneto

Un operaio di 44 anni, di origine campana, dipendente di un’azienda che si occupa di manutenzione delle linee elettriche, è morto dopo essere precipitato da un traliccio dell’alta tensione sul quale stava lavorando, a Val Liona, nel Vicentino.

E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Campolongo, nella frazione di San Germano dei Berici. Inutili i soccorsi di sanitari del Suem, prontamente intervenuti sul posto dopo l’allarme dato dai colleghi dell’operaio. Per lui, ormai, non c’era nulla da fare. E’ precipitato da un’altezza di circa dodici metri.

Sul posto i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina e di Sossano, insieme e tecnici dello Spisal (il servizio di prevenzione infortuni sul lavoro) per accertare l’esatta dinamica, e le eventuali responsabilità, dell’episodio.