JD Sports, il re delle scarpe sportive arriva al centro “Campania”: in palio 1000 euro

Sabato 10 marzo il più grande negozio JD Sports nel Sud Italia inaugurerà il suo punto vendita all’interno del centro commerciale Campania. Dopo il grande successo dei primi store in Lombardia, Veneto, Roma e a Catania, JD Sports è ora pronto per rivoluzionare la moda sportiva in Italia con uno spazio all’interno di uno dei centri commerciali più grandi del Sud Italia. Il negozio si espanderà su una superficie di 400 metri quadrati, e ciò lo rende uno dei punti vendita più grandi della compagnia, dopo quelli di Arese e Roma. L’inaugurazione sarà sabato 10 Marzo, e durante la giornata JD Sports organizzerà una vera e propria festa con la presenza in negozio di DJ, ballerini, promo team e il contest “Vinci 1 anno di scarpe sportive” (vedi sotto).

The King of Trainers (Il Re delle scarpe sportive) – JD Sports è stato fondato a Bury (Manchester) nel 1981, e da 30 anni è il primo distributore delle migliori marche sportive nel Regno Unito. Fra i principali partner di JD Sports vi sono marche come Adidas, Nike, Converse, Lacoste, Fila, Timberland, EA7 e Asics. Grazie al suo rapporto speciale con questi brand internazionali, JD Sports offre ai suoi clienti un infinito catalogo di scarpe sportive e numerosi modelli esclusivi di cui è unico distributore. Nel Regno Unito JD è conosciuto come “The King of Trainers”, perciò in Italia aspira a diventare “Il Re delle scarpe sportive”.

Tuttavia, JD Sports non offre solo calzature sportive, ma anche un’ampia gamma di abbigliamento per uomo, donna e bambino; i clienti troveranno da JD sia le marche più famose che collezioni di moda sportiva ancora inedite in Italia. JD mira a un pubblico giovane e attento alle tendenze, e spera di portare nuovi stimoli nel circuito fashion italiano. Dopo il suo successo in Francia, Irlanda, Germania, Spagna, Olanda e Belgio, JD Sports è pronto per lanciare nuovi trends anche in Italia, e il centro commerciale Campania rappresenta un punto di partenza fondamentale per l’espansione italiana della compagnia.

Vinci 1 anno di scarpe sportive con JD Sports – In occasione dell’apertura di Marcianise, JD Sports darà l’opportunità a un cliente di vincere scarpe sportive per il valore di 1000 euro. Per partecipare alla competizione è necessario recarsi in negozio sabato 10 marzo e compilare una cartolina con i propri dati personali: il vincitore sarà contattato da JD e potrà scegliere tutti i modelli di suo gusto dallo store di Marcianise.

JD Sports: moda & innovazione – Lo store sarà dotato della migliore tecnologia: oltre all’arredamento super moderno, in negozio i clienti troveranno schermi e computer chiamati ‘kiosk’, dove potranno dare un’occhiata all’intero catalogo JD. Se in negozio non fosse disponibile un modello, taglia o colore da loro desiderato, potranno ordinare direttamente dal ‘kiosk’ con consegna a domicilio o in negozio. La marca strizza l’occhio ai Millennials, combinando mezzi di comunicazione digitali con le ultime tendenze: offre due app per smartphone (dalle quali i clienti possono fare shopping e rimanere aggiornati su tutte le novità e offerte della marca) e un profilo Instagram dal quale è possibile fare acquisti cliccando direttamente sulle foto dei prodotti. JD Sports si prepara dunque a conquistare la Campania con la moda sportiva più esclusiva e alta innovazione tecnologica.

La proposta di questa marca è unica nel suo genere in Italia, e per tutti coloro che non potranno esserci all’apertura, fare shopping sarà possibile sul sito www.jdsports.it