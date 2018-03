Confesercenti inaugura sede dell’agro aversano: appuntamento il 24 marzo

Si terrà sabato 24 marzo, con inizio alle ore 16,30, l’inaugurazione della sede della Confesercenti dell’Agro Aversano, in piazza Vittorio Emanuele 59 ad Aversa. Presiederanno la cerimonia il presidente della sede zonale dell’Agro Aversano, Lello Menditto, ed il presidente provinciale Maurizio Pollini (nella foto).

Interverranno il sindaco Enrico De Cristofaro, il vescovo della Diocesi di Aversa, Angelo Spinillo, il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone, il presidente dell’Asi di Caserta, Raffaela Pignetti, il presidente interregionale di Confesercenti Campania e Molise, Vincenzo Schiavo, il direttore interregionale Pasquale Giglio, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori.

“L’apertura di questa nuova sede, che rappresenta il punto di raccordo dei comuni dell’hinterland aversano, segna un nuovo momento di crescita per la nostra organizzazione in tutto il territorio della provincia di Caserta, – ha riferito il presidente provinciale di Confesercenti Caserta, Maurizio Pollini – Per tale motivo attendiamo numerosi i nostri associati, vogliamo condividere insieme la gioia di scrivere una nuova pagina nel percorso che la Confesercenti provinciale di Caserta sta svolgendo in questi anni”.