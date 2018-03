Teverola, uomo ferito da colpo di pistola in campagna: gli stavano rubando asparagi

Teverola – Un 32enne di Teverola, G.F., è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba sinistra mentre, nel pomeriggio di oggi, si trovava nel suo appezzamento di terreno.

Secondo quanto riferito dall’uomo, incensurato, ai carabinieri del reparto territoriale di Aversa, avrebbe sorpreso tre persone, che non è stato in grado di descrivere, a rubare degli asparagi nel suo terreno. Mentre gli andava incontro per affrontarli, uno dei ladri gli avrebbe sparato, ferendolo di striscio alla gamba, per poi darsi alla fuga con gli altri complici.

Dopo aver allertato un suo vicino di terreno, il 32enne si è fatto trasportare all’ospedale “Moscati” dove i medici, poco dopo, lo hanno dimesso, con una prognosi di sette giorni.

Sulla dinamica dei fatti sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma, agli ordini del tenente colonnello Antonio Forte.